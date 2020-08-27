حبس عامل متهم بقتل زوجته لتركها منزل الزوجية بالعياط

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل متهم بقتل زوجته فى العياط بعدما سدد لها 3 طعنات أثناء سيرها بالشارع، بعد ترك مسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بقرية تابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن عاملا قتل زوجته خلال سيرها بالشارع، لتركها مسكن الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، وسدد لها 3 طعنات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.