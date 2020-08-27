حبس ربة منزل وابنتها لتعديهما على محامية أثناء تنفيذ قرار تسليم طفل لأمه ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قررت المستشار موسى عبد البارى مدير نيابة مركز بنها، حبس كل من "س ف ع"، وابنتها "س ص ا " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال، مع مراعاة التجديد لهما فى الميعاد القانونى، لقيامهما بطعن محامية بسكين وإلقاء ماء به كلور على وجهها، أثناء قيام المجنى عليها بتنفيذ قرار المحامى العام بتسليم صغير لأمه، ووجهت النيابة للمتهمتين تهمة الشروع فى القتل، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إشارة من المستشفى بوصول "د ا" محامية مصابة بجرح قطعى فى القدم، وفى حالة إعياء شديدة، وانتقلت على الفور قوة أمنية وبسؤالها أفادت بأنها كانت فى قرية كفر الشيخ إبراهيم دائرة مركز بنها بصحبة أمين شرطة وعمدة القرية، لتنفيذ قرار من المحامى العام لنيابات القليوبية، بتسليم طفل لأمه بعد أخذه من والده.

وأضافت، أنهم بعد أن وصلوا إلى منزل والد الطفل لتنفيذ القرار، فوجئوا بسيدتين من المنزل قامتا بالقاء مياه بها كلور على وجهها وطعنها بألة حادة فى قدمها، ثم استولتا على تليفونها المحمول، وبعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى، وعلى الفور تم توجيه قوة أمنية إلى مكان الواقعة، والقبض على المتهمتين، وتم تحرير محضر بالواقعة.