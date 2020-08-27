اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جراح عظام مصري يشارك في علاج اثنين من رؤساء الدول ونجوم بالمنتخب الألماني

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:13 م
جراح عظام مصري يشارك في علاج اثنين من رؤساء الدول ونجوم بالمنتخب الألماني برنامج مصر تستطيع
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور هاني الطير، أحد الاستشاريين المصريين في علاج العظام والغضاريف في ألمانيا، إن هناك عمالقة ساهم في علاجهم، وعلى رأسهم الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، ونجم منتخب ألمانيا، شفاينشتايجر، والرئيس الأندونيسي وغيرهم، مشيرا إلى أنه أجرى بحثا ووصل للتصفية النهائية وضمن أفضل الأبحاث التي أجريت في جراحة الكتف، موضحا أن البحث أجرى على 24 حالة تعاني من إصابة نادرة في الكتف، وقد حقق صدى كبير في ألمانيا.

 

وأضاف الدكتور هاني الطير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، إنه بصدد كتابة كتاب عن جراحات ومناظير الكوع مع البروفيسور "إينهوف" أكبر جراح عظام في العالم، موضحا أن اقتران اسمه باسم أكبر جراح في العالم على كتاب يظل مرجعا للحياة العملية في مجال جراحة العظام، هو أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، مؤكدا أن شارك معه في العديد من العمليات الجراحية الكبرى.

 

وأوضح أنه كان متوقع أن يحقق نجاحات في مجاله، إلا أنه لم يتوقع أن يصل لما وصل إليه الآن، مشيرا إلى أنه خريج دفعة عام 2004، وتم تعيينه في مستشفى جامعة المنصورة وتعلم أسس الجراحة هناك وحصل على الماجستير، وكان لذلك الفضل الكبير ما وصل له الآن في ألمانيا.


جراحه العظام

هانى الطير

زراعه الغضاريف

المانيا

مصر تستطيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط ورئيس "العامة للاستثمار" يتفقدان بعض شركات منطقة عرب العوامر الصناعية

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:50 م

محافظ القليوبية: 20 مليون جنيه لتطوير شارع فريد ندا ببنها

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:49 م

افتتاح حزمة جديدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:48 م

السيسي يوجه باستمرار جاهزية الدولة للتعامل مع أية مراحل مستقبلية من كورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:47 م

كيف مكن "وضاح خنفر" قيادات الإرهابية من قناة الجزيرة وانصاع للأمريكان..فيديو

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة