جراح عظام مصري يشارك في علاج اثنين من رؤساء الدول ونجوم بالمنتخب الألماني

ماجد تمراز

قال الدكتور هاني الطير، أحد الاستشاريين المصريين في علاج العظام والغضاريف في ألمانيا، إن هناك عمالقة ساهم في علاجهم، وعلى رأسهم الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، ونجم منتخب ألمانيا، شفاينشتايجر، والرئيس الأندونيسي وغيرهم، مشيرا إلى أنه أجرى بحثا ووصل للتصفية النهائية وضمن أفضل الأبحاث التي أجريت في جراحة الكتف، موضحا أن البحث أجرى على 24 حالة تعاني من إصابة نادرة في الكتف، وقد حقق صدى كبير في ألمانيا.

وأضاف الدكتور هاني الطير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، إنه بصدد كتابة كتاب عن جراحات ومناظير الكوع مع البروفيسور "إينهوف" أكبر جراح عظام في العالم، موضحا أن اقتران اسمه باسم أكبر جراح في العالم على كتاب يظل مرجعا للحياة العملية في مجال جراحة العظام، هو أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، مؤكدا أن شارك معه في العديد من العمليات الجراحية الكبرى.

وأوضح أنه كان متوقع أن يحقق نجاحات في مجاله، إلا أنه لم يتوقع أن يصل لما وصل إليه الآن، مشيرا إلى أنه خريج دفعة عام 2004، وتم تعيينه في مستشفى جامعة المنصورة وتعلم أسس الجراحة هناك وحصل على الماجستير، وكان لذلك الفضل الكبير ما وصل له الآن في ألمانيا.