جامعة طنطا تخطط لتطبيق "التعليم الهجين" فى العام الدراسى الجديد

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، على استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة فى اطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بخصوص تطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذى يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

ومن جانبه، أكد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الخطة تشمل اعداد الجداول الدراسية بحيث تتضمن حضور الطلاب 3 أيام أسبوعياً للكليات العملية ويومين فقط للكليات النظرية على أن يتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية أو مستوى دراسى إلى مجموعات تتناوب فى الحضور وفقاً للايام المخصصة لهم .

وأوضح أنه سيتم تحديد نسب مشاركة التعليم وجها لوجه الذى يعتمد على حضور الطلاب بنسبة 60٪ - 70٪ للكليات العملية، ومن 50٪ الى 60٪ للكليات النظرية، وعن التعليم عن بعد أكد بأنه سيتم تحديد نسبة حضور من 30٪ الى 40٪ للكليات العملية ومن 40٪ الى 50٪ للكليات النظرية مع توفير محتوى المقرر الدراسى كاملاً للتعليم عن بعد.

وأشار نائب رئيس الجامعة الى أنه تم توجيه الاقسام العملية بتجهيز مكان به عدد من اجهزة الحاسب الآلى المتصلة بالإنترنت ومجهزة بوسائل التسجيل والعرض بحيث تشمل ميكروفون وكاميرا وسماعات واستوديو، الى جانب تفعيل انشاء وعمل وحدة التعليم عن بعد بالكليات لادارة ومتابعة نسب حضور الطلاب واستلام الجداول الدراسية تمهيدا لارسالها الى وحدة تطوير النظم لرفعها وذلك قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الاقل ومتابعة العمل أثناء الدراسة، بالاضافة الى قيام كل قسم علمى بتكليف أعضاء هيئة التدريس بإعداد المواد التعليمية والمحاضرات الخاصة بكل مقرر فى صورة فيديوهات تعليمية تتضمن شرح المحتوى المقرر تمهيدا لرفعها على المنصة التعليمية للجامعة، وتكليف وحدات تكنولوجيا المعلومات لمتابعة استكمال بيانات جميع الطلاب على منظومة وحدة تطوير النظم.