جامعة سوهاج تواصل فتح باب التقدم لبرنامج علوم الأعمال بنظام التعليم المدمج

سوهاج - محمود مقبول

يواصل مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج، فتح الباب لسحب استمارات التقدم فى برنامج بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، والذى من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الأول به اعتباراً من أكتوبر 2020، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن البرنامج بالشراكة مع جامعة القاهرة، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المتوسطة بشرط مرور خمس سنوات، موضحاً أنه سيتم تسجيل المتقدمين بعد اجتيازهم اختبارات القبول التى تضم امتحانات فى أساسيات اللغة الإنجليزية، العربية، والحاسب الآلي.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للبرنامج الجديد بنظام التعليم المدمج والساعات المعتمدة تشمل، أصل شهادة المؤهل، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، أصل شهادة التجنيد أو مستخرج،صورة بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية، موضحاً أنه بعد الإنتهاء من إجراءات التقدم، سيتم البدء فى اختبارات القبول المقرر انعقادها فى 10 من أكتوبر القادم.