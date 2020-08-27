جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل تدريبية عن جائزة مصر للتميز الحكومى

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانبا من ورشة عمل عن جائزة مصر للتميز الحكومى، التى نظمتها وزارة التخطيط عبر تقنية البث المباشر "أون لاين"، بالقاعة الزجاجية، بحضور لفيف من عمداء الكليات، والدكتور جمال سرور سفير الجامعة فى التميز الحكومى.

وقال رئيس الجامعة، إن الورشة جاءت استمرارًا لفعاليات ورش العمل التى تقدمها وزارة التخطيط للتدريب على جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020، والتى تهدف إلى بناء جهاز إدارى قوى وفعال من خلال الاستفادة من العنصر البشرى، وأيضاً العمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات وميكنة العمل تماشياً مع الإصلاح الإدارى للدولة وتشجيعاً على الابتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسى، مناشداً جميع الحاضرين ببذل أقصى جهد ممكن لفوز الجامعة بالجائزة، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من كليات الجامعة حاصلة على الاعتماد أكثر من مرة إضافة إلى جائزة الأيزوا فى المنظمومة الإدارية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال سرور، إن الورشة تناولت التدريب على معايير منظومة التميز الحكومى، وفئات الجائزة وأقسامها، وكيفية استيفاء ملف الترشح والتغلب على العقبات التى ظهرت فى الموسم الأول، مضيفاً أن موعد تقديم الملفات لجميع الكليات سيكون فى الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2020، موضحاً أن الجائزة مشتركة بين الجانبين المصرى والإمارتى لاختيار أفضل مؤسسة حكومية وأفضل 3 كليات على مستوى الجمهورية وفقاً للمعايير الموضوعة للجائزة.