اليوم السابع
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جامعة الازهر تعلن موعد بدء امتحانات الدور الثانى للفرق النهائية 10 أكتوبر

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:27 م
جامعة الازهر تعلن موعد بدء امتحانات الدور الثانى للفرق النهائية 10 أكتوبر مجلس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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قرر مجلس جامعة الأزهر بدء امتحانات الدور الثانى  "التصفية" للفرق النهائية ، يوم 10 أكتوبر القادم، وكان قد قرر مجلس جامعة الأزهر بدء العام الدراسى بالكليات يوم السبت 17 أكتوبر المقبل، وذلك تماشيا مع قرار المجلس الاعلى للجامعات ،حيث سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للجامعات خريطة زمنية للعام الجامعى 2020 /2021.
 
 
وقال المجلس إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول يوم السبت 17 /10 /2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا، لتنتهى الخميس 21 /1 /2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من السبت 23 /1 /2021 حتى الخميس 4 /2 /2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
 
وحسب بيان سابق لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تبدأ إجازة نصف العام الدراسى من يوم السبت 6 /2 /2021 حتى يوم الخميس 18 /2 /2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20 /2 /2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، لتنتهى الخميس 10 /6 /2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية.
 
 

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