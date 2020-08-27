جامعة الأقصر تعتمد تطبيق نظام التعليم الهجين الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

إجتمع الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، مع وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد مدير الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ، وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بطلاب الدراسات العليا ، كما تم مناقشة اللوائح الخاصة بالكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2020-2021م.

وأكد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر خلال اللقاء، أنه يجرى التجهيز لتطبيق نظام التعليم الهجين، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى 2020-2021م.

وكان قد قاد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية فى كلية الفنون الجميلة، تابع خلالها تحكيم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية، حيث قدم 69 طالبا وطالبة من الأقسام المختلفة مجموعة من المشروعات المتنوعة التى احتوت على مجموعة من الأعمال الفنية فى مجالات الفنون المختلفة، وهى التصوير (التصوير الجدارى – التصوير الزيتي)، والنحت الميدانى والجرافيك (التصميمات المطبوعة – فنون الكتاب – الرسوم المتحركة)، والديكور (الفنون التعبيرية – العمارة الداخلية، وجاء ذلك بحضور الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر سابقاً، والأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك وعضو لجنة التحكيم عن قسم الجرفيك، ومجموعة المحكمين من داخل الكلية وخارجها، الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ،ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة.

كما أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم للدراسة فى دبلوم الدراسات العليا بالعام الجامعي 2020/ 2021م، وذلك تحت إشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق.

وأضافت كلية السياحة والفنادق بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم فتح باب التقدم للدراسة فى دبلوم الدراسات العليا، وذلك لقسمي (الإرشاد السياحي – الدراسات الفندقية)، وذلك إبتداءاً من يوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر حتى السبت 10 أكتوبر 2020 م . للتواصل والاستفسار يرجى الدخول على الرابط التالي :

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