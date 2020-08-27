أسوان _ صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، إنه تم اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما تم الاتفاق على توقيع البروتوكول وتحديد مجالاته العلمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الطرفين والعمل على المزيد فى دعم أواصر التعاون المثمر بين الجامعتين بمختلف المجالات التى تخدم المنظومة التعليمية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه تم توقيع البروتوكول بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الطرفان الدروع والميداليات التذكارية، وذلك خلال زيارة وفد جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعه والمستشار القانوني الدكتور مصطفي كامل وكان في استقبال وفد جامعة أسوان رئيس مجلس الامناء خالد الطوخي ونائب رئيس مجلس الامناء الاستاذ يوسف الطوخي و الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء مجلس الامناء.

من ناحية أخرى، كان قد شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان توقيع مذكرة تعاون مشترك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون بين جامعة أسوان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة بني سويف وجامعة الزقازيق.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مذكرة التعاون تأتى فى إطار مشروع مركز التميز للمياه والتعاون المشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولى (USATD).

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم لدعم نجاح واستدامة مركز التميز للمياه لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية والعمل علي تنوع مصادرها. ويهدف التفاهم علي إضفاء الطابع المؤسسي علي العلاقات بين كل الأطراف والعمل علي تحديد أدوار مسؤوليات كل طرف في إطار اتفاقية التعاون الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USATD) وترحب جامعة أسوان بهذا التعاون المشترك والفعال في مجال المياه وتنوع مصادرها والعمل علي تبادل الخبرات العلمية والبحثية.

جانب من لقاء مسئولى الجامعتين