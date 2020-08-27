تنفيذ 751 حكماً خلال حملة أمنية لمديرية أمن أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، اليوم، الخميس، من ضبط 751 حكماً متنوعاً شملت 170 حكم حبس جزئى و16 حكم حبس مستأنف و389 أحكام غرامات و173 أحكام المخالفات، خلال حملة بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تمكنت اليوم الخميس، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر، والحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين لحين العرض على النيابة.

تم تنفيذ الحملة فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.