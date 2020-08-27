تنفيذ 33 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بأسوان والبحيرة

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد طارق لطفى، رئيس المدينة، 25 قرار إزالة لتعديات على مساحة 5 آلاف متر مربع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل كافة الجهات والأجهزة المعنية أعمالها المستمرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية واتخاذ الإجراءات المشددة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية وذلك ضمن الموجه الـ 16.

وتابع اللواء أشرف عطية جهود الحملة المكبرة التى نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بنطاق أحياء شرق والصداقة الجديدة والتى أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة على مساحة 5 آلاف متر مربع ، بجانب تنفيذ 16 قرار لإزالة تند مخالفة وذلك داخل حى الصداقة ، فيما تم تنفيذ 44 قرار إزالة فورى وإدارى داخل حى شرق وذلك على مساحة 12 ألف و 480 مترا مربعا.

وشارك فى أعمال الحملة العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء الأحياء بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن.

وفى سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش موسعة لمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية والسلامة المهنية، بالاشتراك مع الطب البيطرى والتموين أسوان والصحة وجهاز حماية المستهلك بأسوان، وأوصت بإغلاق 11 منشأة تجارية بنطاق المدينة.

وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 إنذارات لعدد من المنشات التجارية لعدم إنهاء إجراءات تراخيص ونشاط وتحرير 15 إنذار اشتراطات بيئية والتوصية بإغلاق 11 منشأه تجارية، مضيفاً خلال بيان صحفى، أنه تم أيضا إعدام 50 كيلوا أغذية ولحوم متنوعة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وفى البحيرة وتنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ هشام آمنة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود برئاسة محمد كجك بإزالة عدد 8 حالات تعدي و بناء مخالف علي أملاك الري بمساحة 318 متر بالوحدة المحلية لقرية الضهرية.