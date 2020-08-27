تغيير 90 عداد مياه بمسبوق الدفع وتغريم مقاولين لسرقتهم مياه الإنشاءات بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت شركة مياه الشرب بالشرقية، تحرير مخالفتان لاثنين من مقاولي البناء لإستخدام مياه بوصله مخالفة أحدهما من مدرسة، وتغيير 90 عداد معطل باخر مسبوق الدفع، و 16 مخالفة آخرى وذلك في قري ديرب نجم، حيث شنت حملات مكثفة من لجان لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة ورفعها حال وجودها بفرع ديرب نجم لمناطق قرية الهوابر وقرية حصة الرهبان وقرية جميزة بني عمرو وعزبة فوده وهلانة للكشف على عدادات المياه وتحصيل جميع المتأخرات و رفع "الوصلات الخلسة".

وأسفرت الحملة عن محاضر لمخالفين شروط التعاقد والمخالفين، منها تغير عدد 40 عداد معطل لعدادات مسبوقة الدفع بقرية حصة الرهبان، حصر التراكمات بالعدادات والتي قدرت بـ 70068 ألف متر مكعب بمكتب قرموط صهبره.

وتم تحرير عدد 3 محاضر مخالفة شروط تعاقد، ومحضر مخالفة لمقاول يستخدم مياة مدرسة في بناء جناح جديد مكون من 5 طوابق بقرية حصة الرهبان، وتحرير محضر مخالفة لمقاول قام بسرقة المياة من قبل العداد لإنشاء جناح مكون من 4 طوابق بقرية الهوابر وتم سداد مبلغ المخالفة.

وكذلك تم تحرير عدد 13 محضر مخالفة تعدٍ علي شبكة الصرف الصحي بقرية جميزة بني عمرو، ومحضر مخالفة تعدي علي شبكة الصرف الصحي لكافية بمركز ديرب نجم، و 2 عدادات معطلة لمسبوقة الدفع بقرية جميزة بني عمرو، وتغيير عدد 50 عداد معطل لعداد ميكانيكي بقرية الهوابر.

مخالفات وسرقة تيار المياه

مخالفات وسرقة تيار المياه

مخالفات وسرقة تيار المياه

مخالفات وسرقة تيار المياه