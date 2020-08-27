تعرف على السيرة الذاتية للمستشار هانى عبد الجابر بعد عودته لعمله بمحكمة النقض

كتب أحمد عبد الهادى

أصدر رئيس الجمهورية الجمهورية عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 460 لسنة 2020 بعودة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السابق، لعمله القضائي ومنصبه الذي كان يشغله نائبا لرئيس محكمة النقض قبل تعيينه محافظا لبني سويف، وعمل المستشار هاني عبد الجابر، محاميًا عاما لبني سويف ثم مساعدا لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ونائبا لرئيس محكمة النقض فضلا عن أنه رئيس لنادي قضاة المنيا بالتزكية.

وولد المستشار هاني عبد الجابر، بقرية طوة بمركز المنيا، بمحافظة المنيا، ووالده كان عمدة القرية ثم شقيقه هشام من بعد الوالد الراحل، أما شقيقه عاطف فكان عضوا بمجلس الشورى وحاليا رئيس نادي المنيا.

وتخرج من كلية الشرطة عام 1978 وعمل طوال عامين انتقل بعدها بسلك القضاء والنيابة العامة، في مناصب النيابة حتى منصب المحامي العام لنيابات بني سويف، ومشهود عنه دفاعه عن الحق وزملائه بالنيابة حتى إنه واجه محافظ بني سويف سابق عندما سحب تراخيص مدير نيابة مركز بني سويف مؤكدا أنه لم يسير بسيارته في المخالف وشارع أحمد عرابي بلا لوحات إرشادية أو تحذير، كما أنه ليس من أبناء بني سويف فاعتذر المحافظ وأرسل التراخيص المسحوبة في ظرف مغلق مع اعتذار كتابيى.

وتدرج المرشح محافظا حتى منصب مساعد وزير العدل ونائب رئيس محكمة النقض وفاز بالتزكية في رئاسة نادي قضاة المنيا دورتين حالية وسابقة.