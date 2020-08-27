تشريح جثة بائع قتله جزار بسبب رفض تزويجه ابنته فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة بائع قتل على يد جزار فى البدرشين بسبب رفضه تزويجه ابنته، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليه؛ وتواصل التحقيق مع المتهم.

وقال شهود عيان فى واقعة مقتل بائع على يد جزار بالبدرشين، إن المتهم كان يرغب فى الزواج من ابنة المجنى عليه، إلا أن الضحية رفض الاستجابة له، وتكرر اعتراض المتهم لطريق ابنة الضحية ومضايقتها.

وأضاف شهود العيان أن المتهم توجه إلى المجنى عليه، وأصابه بجرح ذبحى برقبته بواسطة سكين، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل مسن بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه "ربيع" بائع، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد جزار تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.