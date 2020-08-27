تسجيل 1937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1937 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 109.039 شخصا مصابا منذ بداية الوباء، فيما وصلت الوفيات بلغت 877 حالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن وزارة الصحة أجرت 33382 فحصا أمس الأربعاء.

وأضافت يوجد في إسرائيل 21145 حالة نشطة، من بينهم 428 مريضا في حالة خطيرة من بينهم 124 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن جهته، حذر وزير الصحة، يولي إدلشتاين و منسق مكافحة كورونا، روني جامزو، ، من زيادة أخرى في حالات الإصابة خلال الاحتفال برأس السنة اليهودية الوشيكة.

وأضاف إدلشتاين إن وزارته تبذل قصارى جهدها لاتخاذ "قرارات مهنية مع مراعاة احتياجات الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي"، محذرا المواطنين من عدم التجمع في الأعياد تلافيا لانتشار الوباء من جديد.