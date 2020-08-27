اليوم السابع
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ترامب يدعو للحوار بين أثينا وأنقرة فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء اليونان

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:00 ص
ترامب يدعو للحوار بين أثينا وأنقرة فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء اليونان ترامب
رويترز

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ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن قلقه من التوتر القائم حاليا بين اليونان وتركيا، وقال البيت الأبيض أنه دعا الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي إلى الحوار بخصوص نزاعهما على الحقوق في موارد الطاقة بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط، وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متباينة بشأن امتداد الجرف القارى لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

 


ترامب

تركيا

اليونان

شرق المتوسط

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