ترامب يؤكد زيارته للمناطق المتضررة من إعصار لورا نهاية الأسبوع الجارى

كتبت: نهال أبو السعود

تلقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، من مقر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية في البيت الابيض، إحاطة عن جهود الحكومة للمساعدة في ولاية لويزيانا مع استمرار إعصار لورا شمالًا.

وأعلن ترامب إنه يتوقع زيارة المنطقة في نهاية هذا الأسبوع.

ةقال الرئيس الامريكي: "جميع الأمريكيين متعاطفين و يساندون من يعيشون في المناطق المتضررة من الاعصار الرهيب لورا خاصة في تكساس، لويزيانا، ميسيسيبي واركنساس" وأضاف ترامب: "سنذهب الى هناك السبت أو الأحد ".

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار لورا ضعف وتحول إلى عاصفة مدارية ومن المتوقع أن يصبح منخفضا مداريا بحلول مساء الخميس أو صباح الجمعة.

وأوضح المركز الذي يقع مقره بمدينة ميامي أنه رصد العاصفة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشرق والشمال الشرقي من شريفيبورت في ولاية لويزيانا مصحوبا برياح سرعتها مئة كيلومتر في الساعة