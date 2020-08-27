اليوم السابع
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ترامب جونيور يرد على شائعات تعاطى الكوكايين ويلمح لتورط نجل بايدن في الإدمان

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:07 م
ترامب جونيور يرد على شائعات تعاطى الكوكايين ويلمح لتورط نجل بايدن في الإدمان ترامب جونيور
وكالات

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نفي دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشائعات المتداولة حول تعاطيه مخدر الكوكايين خلال إلقائه خطاباً من مقر الحزب الجمهوري، وتحدث ترامب الأبن عما أثير ضده من معلومات تفيد بتعاطيه مخدر الكوكايين، خلال حديثه مع ستيف دوكي مقدم برنامج "فوكس أند فريندز"، حيث أجاب أن تلك المعلومات مجرد شائعات.
 
وعلق ترامب جونيور على الأمر قائلا: "لا مفر من وجود مشكلة في الإضاءة،" مضيفاً، "لقد بدأوا في تداول تلك المعلومات حالياً والتي تقدمت وسوم مواقع التواصل الإجتماعي، التي تقول دونالد ترامب جونيور يتعاطى الكوكايين، الأمر الذي يدفعني للقول عفواً؛ لا بد وأنكم تقصدون هانتر بايدن"
 
يذكر أن هانتر بايدن، نجل مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية عانى من تعاطي الكوكايين لفترة بالإضافة لأنواع أخرى من المخدرات ما تسبب في طرده من البحرية الأمريكية عام 2013 بعد إثبات تحليل المخدرات.
 
 
وهاجم ترامب جونيور الإنتقادات التي وجهت إليه حول انتقاد ممثلة هوليوود، بيتي ميدلر، التي سخرت من لهجة السيدة الأولى ميلانيا ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الأمر الذي أثار حفيظة نجل الرئيس الأمريكي.
 
وقبل أن ينهي ترامب جونيور خطابه، أشار إلى اجتماع الحزب الديمقراطي، والذي وصفه "محادثة لا تنتهي عبر تطبيق زووم تحمل كل الكره للولايات المتحدة الأمريكية،" على حد قول ترامب جونيور.
 

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