تراجع هامشي لبورصة دبي بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 1.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2287.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 92.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1590 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%.

وقفز 11سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.74%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.01%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.7 مليون ورقة بقيمة 42 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.44%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن بدء بنك البحرين والكويت، محادثات أولية مع الشركة بخصوص بحث إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار في البحرين، وبعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، وهما مملوكتين بالكامل للإثمار القابضة، وبموجب توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل بين بنك البحرين والكويت والإثمار القابضة سيكون هناك مزيد من المناقشات حول شروط الاستحواذ، وسيتم دراسة تنفيذ عملية الاستحواذ بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، كما سيتم تعيين مستشارين ماليين وقانونيين في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي خطوة هامة قبل تنفيذ مراحل أخرى، وستقوم الإثمار القابضة بمزيد من الإفصاحات عند اقتضاء الحاجة لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين والأسواق المدرجة أسهمها فيها.