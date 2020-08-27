تراجع بورصة قطر بنسبة 0.24% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 24.04 نقطة ليصل إلى مستوى 9874.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 394.4 مليون سهم بقيمة 425.9 مليون ريال عبر تنفيذ 7894 صفقة، وتراجع 16 سهماً، وارتفع 23 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعات بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.49%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%، 0.22%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلن مصرف الريان، الحاصل على تصنيف (A1) من وكالة موديز مع نظرة مستقرة، عن إتمامه عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، بموجب برنامج مصرف الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي.

وتجاوز الاكتتاب لصكوك مصرف الريان قيمة الصكوك المطروحة بـ4.4 مرات (ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي) مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع البنك لزيادة حجم الإصدار الأصلي من 500 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي وتم تسعير الصكوك بهامش 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات، مما يحقق عائداً نسبته 21. 2% سنوياً .

وشارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المكتتبين من أوروبا 41% ومن آسيا 28% ، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24%، و 7% من خارج الحدود الأمريكية (US off-Shore) أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق استثمارية بنسبة 69%، وبنوك بنسبة 15%، ووكالات بنسبة 8% وشركات تأمين وصناديق معاشات 8%.