اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 03:53 م
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تحرير 19 محضراً وإعدام 87.5 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بطور سيناء

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:16 م
تحرير 19 محضراً وإعدام 87.5 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بطور سيناء الفريق الطبى الوقائى اثناء الحملة على المحلات التجارية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء ، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائئ حملة على المحلات والأسواق بمدينة طور سيناء ، وبتكليف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية.

وشكلت لجنة مشتركة تضم كلا من أشرف خميس ومدحت عبد السيد مراقبى الأغذية بإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ،وكلا من هشام نظيم ووائل نجم مفتشى أغذية مكتب أغذية طور سيناء .

وأسفرت الحملة عن المرور على ( 21 ) منشأة غذائية بمدينة طور سيناء ، وتم تحرير عدد ( 18 ) محضر لنقص اشتراطات النظافة، و( 11 ) محضر عدم وجود شهادات صحية للمشتغلين بالاغذيه و 10 محضر لتر أغذية ومشروبات غيرصالحة ، وإعدام 87.5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى ، وسحب ( 9 ) عينات للتحليل بالمعامل المركزية لمعرفة مدى صلاحيتها للأستهلاك الأدمى .

ومن جانبه قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: سوف تستمر حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطنى المحافظة.

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الفريق الطبى الوقائى اثناء الحملة على المحلات التجارية

 

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الفريق الطبى الوقائى اثناء الحملة على المحلات التجارية

 

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الفريق الطبى الوقائى اثناء الحملة على المحلات التجارية

 

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الفريق الطبى الوقائى اثناء الحملة على المحلات التجارية

 


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