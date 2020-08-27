تحرير 1015 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – فريق المحافظات

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والمقدم عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1015 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 214 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و45 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و60 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و174 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير25 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 29 مخالفة بيئة وتحرير 26 مخالفة خط السير و24 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و56 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 59 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة وتحرير 79 مخالفة تجاوز سرعة "ردار".

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 8 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 58 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و26 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و43 مخالفة مواقف عشوائية و26 مخالفة طمس لوحات معدنية و28 مخالفة تحميل ركاب بالاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.