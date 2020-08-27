تحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا فى تغطية خاصة لـ تليفزيون اليوم السابع

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة جامعة عين شمس، إن كل يوم يتم تسجيل حالات كورونا، مشيرا إلى أن تزايد أعداد الإصابات بالوباء مؤشر على وجود تراخى فى الالتزام بسبل الوقاية والإجراءات الاحترازية. وأوضح، فى لقاء مع تليفزيون اليوم السابع، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يؤدى إلى زيادة فى أعداد الإصابات بالفيروس.

وأشار إلى وجود تخوف من انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء نظرا لانخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وهو ما يسمح للفيروسات التنفسية أن تزيد، بالإضافة إلى دخول المدارس وتزايد التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مما يؤدى إلى تزايد الأعداد، لافتا إلى أن ذلك تسبب في مخاوف للعديد من الدول في فصل الشتاء.

وناشد رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، المواطنين الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة وأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدى للوقاية من الإصابة ليس فقط من فيروس كورونا ولكن من العديد من الأمراض التي تحدث في فصل الشتاء.