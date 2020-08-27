تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا الخطيب فى 6 أكتوبر للمرة الثانية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر للمرة الثانية، حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى الكائنة بداخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وواجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الأولية وكاميرات المراقبة التى اثبتت تورطهم فى ارتكاب جريمة السرقة، واعترفوا بتنفيذهم الجريمة لعلمهم بعدم وجود أحد بداخل الفيلا، ونيتهم سرقة أموال أو مشغولات ذهبية نفيسة؛ إلا أنهم لم يجدوا بداخلها سوى أجهزة إلكترونية وهواتف محمول، وقاوموا بسرقتها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهم المسروقات، وتبين أنهم يعملو عمال "جناينية" فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وضبط بحوزة المتهمين لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز ايباد، واعترف المتهمون بالسرقة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطاراً يفيد بتعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.