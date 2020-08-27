اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بومبيو يعلن وصوله إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:21 ص
بومبيو يعلن وصوله إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى عبر حسابه على تويتر أنه وصل إلى سلطنة عمان وسيلتقى السلطان هيثم بن طارق.

وكان وزير الخارجية الأمريكى قد أجرى بالأمس محادثات فى الإمارات مع نظيره الإماراتى، عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطنى للبلاد، طحنون بن زايد، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن الطرفين بحثا خلال المحادثات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى ليبيا، ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران الخبيث فى المنطقة.

ويقوم مايك بومبيو بجولة خارجية فى منطقة الشرق الأوسط، بدأت من إسرائيل التى زار بعدها كلا من السودان والبحرين ليصل الأربعاء إلى الإمارات، وذلك فى الوقت الذى كثفت فيه إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، جهودها لدفع مجموعة من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلام مع الجانب الإسرائيلى.


بومبيو

وزير الخارجية الامريكى

عمان

اخبار عمان

السلطان هيثم بن طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء السودان: زيارة بومبيو تُشكل علامة لتطور العلاقة مع أمريكا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:04 م

بومبيو يؤكد من الإمارات على ضرورة مواجهة سلوك إيران الخبيث

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:34 م

بومبيو يجرى محادثات مع وزير الخارجية الإماراتى خلال زيارته لأبو ظبى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:08 م

ملك البحرين بعد لقائه بومبيو: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:25 م

وزير الخارجية الأمريكى بومبيو يصل إلى الإمارات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة