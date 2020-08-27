بورصة دبى تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 0.85% بضغوط هبوط سهم "أرابتك"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% خاسراً 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.3 مليون سهم محققة ما قيمته 338.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4827 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وقفز 11سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 10.81%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 130.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 2.20%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن بدء بنك البحرين والكويت، محادثات أولية مع الشركة بخصوص بحث إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار في البحرين، وبعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، وهما مملوكتين بالكامل للإثمار القابضة، وبموجب توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل بين بنك البحرين والكويت والإثمار القابضة سيكون هناك مزيد من المناقشات حول شروط الاستحواذ، وسيتم دراسة تنفيذ عملية الاستحواذ بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، كما سيتم تعيين مستشارين ماليين وقانونيين في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي خطوة هامة قبل تنفيذ مراحل أخرى، وستقوم الإثمار القابضة بمزيد من الإفصاحات عند اقتضاء الحاجة لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين والأسواق المدرجة أسهمها فيها.