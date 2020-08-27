بوتين: يجب الإنصات لمطالب الاحتجاجات فى بيلاروسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرًا في بيلاروسيا يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار، وأعرب بوتين - في تصريحاته الإعلامية التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس عن يقينه بأن جميع الأطراف المعنية بالأمر في بيلاروسيا سيكون لديها ما يكفي من التفكير السليم لإيجاد مخرج لتلك الأزمة.

وأضاف: "أنه إذا خرج الشعب إلى الشارع، فيجب الإنصات له ووضعه بعين الاعتبار"، مُشيرًا إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أبدى استعداده للنظر في مسألة اعتماد دستور جديد قد ينص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

وتمر بيلاروسيا بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزًا ساحقًا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجارى.