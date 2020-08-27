وتوجه الرئيس الروسي بالحديث إلى الشعب الروسي قائلا "أود أن أتوجه إلى المواطنين وأطلب منهم أن يتذكروا أن الفيروس لا يزال باقيا، وعليهم الالتزام إن أمكن بالتدابير التقييدية، التي يطلب المتخصصون الالتزام بها".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي عن قرب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا، قائلا :" سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر المقبل، ويعمل عليه معهد (مدنوفوسيبيرسك) الروسي".