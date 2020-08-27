بوتين: الأمن الروسى مستعد لدعم رئيس روسيا البيضاء إذا خرجت الأمور عن السيطرة

موسكو (رويترز)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قوله اليوم الخميس، إن الكرملين شكّل قوة شرطة احتياطية لدعم رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، لكنها لن تُستخدم ما لم تخرج الاضطرابات هناك عن السيطرة.

وأضاف بوتين، أن موسكو لا ترى أى حاجة فى الوقت الراهن لاستخدام قوات روسية فى روسيا البيضاء فيما يتعلق بالأزمة السياسية التى أعقبت الانتخابات الرئاسية محل النزاع التى أجريت فى التاسع من أغسطس آب. وذكرت الوكالة أن موسكو تشعر بأن الوضع يعود إلى طبيعته.

وانزلقت الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الفوضى بعد الانتخابات التى تقول المعارضة إنها زورت لضمان تمديد حكم لوكاشينكو المستمر منذ 26 عاما.

واعتدت قوات الأمن بالضرب على محتجين فى الشوارع واعتقلت الآلاف فى محاولة لإخماد المظاهرات الحاشدة والإضرابات. وينفى لوكاشينكو حدوث تزوير فى الانتخابات.

وقال بوتين "نتحمل بالطبع التزامات معينة تجاه روسيا البيضاء، والسؤال الذى أثاره لوكاشينكو كان عما إذا كنا سنقدم المساعدة اللازمة".

وأضاف "أخبرته بأن روسيا ستفى بكل التزاماتها، طلب ألكسندر جريجوريفيتش (لوكاشينكو) منى تشكيل قوة شرطة احتياطية وقمت بذلك. لكننا اتفقنا على أنها لن تُستخدم ما لم يخرج الوضع عن السيطرة".