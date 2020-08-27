وقال بوتين ،في لقاء تلفزيوني اليوم الخميس: "لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والتجارب السريرية على الحيوانات وعلى المتطوعين".

وأضاف أنه " من الواضح تماما اليوم لأخصائيينا أن هذا اللقاح يشكل مناعة مستدامة، وتظهر الأجسام المضادة، تماما كما كان الحال مع نجلتي، وهو غير ضار".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن درجة حرارة نجلته وصلت لـ 38.4 في أول يوم بعد تناول اللقاح، وفي اليوم التالي وصلت إلى أعلى قليلا من 37 درجة.

وتابع قائلا: " بعد اليوم الثاني من تناول اللقاح وخلال 21 يوما أيضا ارتفعت الحرارة قليلا، ولكن كل شيء حاليا على ما يرام".



