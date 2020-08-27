اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: اللقاح الصينى المضاد لفيروس "كوفيد-19" بسيط وفعال

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:31 م
بلومبرج: اللقاح الصينى المضاد لفيروس "كوفيد-19" بسيط وفعال لقاح ـ أرشيفية
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة بلومبرج أن لقاحا معطلا لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طورته شركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية الصينية المحدودة، قد يكون فعالا فى وقف المرض، وقالت بلومبرج فى مقال نشر يوم الاثنين الماضى بعنوان (اللقاح الصيني الرائد يهدف إلى التغلب على "كوفيد-19" بالطريقة القديمة)، إن الشركة متقدمة على معظم اللقاحات المحتملة الأخرى، بما في ذلك الطرز الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الحماية القوية والإنتاج السريع".

 

وقال شبكة تليفزيون الصين الدولية، إنه بالرغم من أن طريقة سينوفاك، التي تستند إلى مبدأ مشابه للقاح الجدري الذي ابتكره العالم البريطاني إدوارد جينر في القرن الـ 18، بسيط نسبيا، فقد تنجح وقد تكون أسهل فى الاستخدام من تلك النهج التى لم تجربها من قبل الشركات الأخرى.

 

ونقلت بلومبرج عن مايكل كينش اختصاصى اللقاحات بجامعة واشنطن فى سان لويس قوله: علينا أن نتعلم من التاريخ وألا ننسى ما نجح فى الماض، مضيفا، لا تتخيل أشياء، عندما تكون البساطة هي الحل لك أيضا.

 

وبدأت شركة سينوفاك ومقرها بكين، وهي شركة تصنيع أدوية بيولوجية صينية مدرجة فى بورصة ناسداك، تجارب المرحلة النهائية في يوليو على لقاح (كوفيد-19) المعطل، المسمى (كورونافاك).


بلومبرج

لقاح

شركة سينوفاك

كوفيد

19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علماء بجامعة موسكو يبتكرون لقاحا لمواجهة كورونا ويمنع الإصابة مجددًا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:32 م

روسيا تبدأ تجارب سريرية للقاح مضاد لكورونا على 40 ألف إنسان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:41 م

روسيا تعلن إطلاق اختبارات سريرية للقاح كورونا تشمل 40 ألف متطوع

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:39 م

الخارجية الروسية: سنلبى أولا طلبات الدول المجاورة والصديقة بعد بدء إنتاج لقاح كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:54 م

دراسة صادمة: السمنة تزيد خطر الوفاة بكورونا حوالى 50% وتقلل فاعلية اللقاح

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة