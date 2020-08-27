بلومبرج: اللقاح الصينى المضاد لفيروس "كوفيد-19" بسيط وفعال

كتب خالد إبراهيم

ذكرت وكالة بلومبرج أن لقاحا معطلا لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طورته شركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية الصينية المحدودة، قد يكون فعالا فى وقف المرض، وقالت بلومبرج فى مقال نشر يوم الاثنين الماضى بعنوان (اللقاح الصيني الرائد يهدف إلى التغلب على "كوفيد-19" بالطريقة القديمة)، إن الشركة متقدمة على معظم اللقاحات المحتملة الأخرى، بما في ذلك الطرز الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الحماية القوية والإنتاج السريع".

وقال شبكة تليفزيون الصين الدولية، إنه بالرغم من أن طريقة سينوفاك، التي تستند إلى مبدأ مشابه للقاح الجدري الذي ابتكره العالم البريطاني إدوارد جينر في القرن الـ 18، بسيط نسبيا، فقد تنجح وقد تكون أسهل فى الاستخدام من تلك النهج التى لم تجربها من قبل الشركات الأخرى.

ونقلت بلومبرج عن مايكل كينش اختصاصى اللقاحات بجامعة واشنطن فى سان لويس قوله: علينا أن نتعلم من التاريخ وألا ننسى ما نجح فى الماض، مضيفا، لا تتخيل أشياء، عندما تكون البساطة هي الحل لك أيضا.

وبدأت شركة سينوفاك ومقرها بكين، وهي شركة تصنيع أدوية بيولوجية صينية مدرجة فى بورصة ناسداك، تجارب المرحلة النهائية في يوليو على لقاح (كوفيد-19) المعطل، المسمى (كورونافاك).