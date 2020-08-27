بلجيكا تنتظر وصول 7.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتب أحمد علوى

قالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، انه من المنتظر أن تتلقى بلجيكا مبدئيًا ما مجموعه 7.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أدوية بريطانية ، وجاء ذلك في العقد الأوروبي مع الشركة البريطانية، وأفادت صحيفة هيت نيوسبلاد نقلاً عن الوزيرة دي بلوك ، إنه نظرًا لأن الناس سيحتاجون إلى التطعيم مرتين ، يمكن تطعيم حوالي 3.8 مليون بلجيكي بهذه الجرعات ، مضيفةً أن أولى تلك الجرعات ستذهب إلى المرضى المعرضين لمخاطر عالية ومقدمي الرعاية الصحية.

وأشارت دي بلوك إلى ان العقد الأوروبي مع شركة الأدوية البريطانية بشأن لقاح فيروس كورونا، يحتوي على تقسيم عادل للمسؤولية والعبء المالي.

وفي الأسبوع الماضي أثيرت أسئلة حول هذا الموضوع، عندما اتضح أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على إعفاء من المسؤولية.

في شهر يونيو الماضي ، توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع AstraZeneca بشأن 300 مليون جرعة من اللقاح الذي تريد الشركة تطويره ، مع إحتمالية اضافة 100 مليون جرعة أخرى.

ويوم الخميس الماضي أعطت هيئة استشارية مكلفة بإصدار مشورة بشأن لقاحات محتملة لفيروس كورونا للحكومة البلجيكية الضوء الأخضر للصفقة التي إقترحتها شركة AstraZeneca للقاح.

وكان رأى اللجنة هي أنها لا ترى أي سبب يمنع الحكومة البلجيكية من قبول شروط الصفقة كما حددتها شركة الأدوية ، مع قرار لم يتم التوصل إليه بعد من قبل الحكومة الفيدرالية.

وتعني الصفقة أيضًا أن الشركة ستقدم اللقاح بسعر التكلفة ، والذي سيصل إلى 2.9 يورو لكل جرعة، وسيتم دفع هذا المبلغ جزئيًا من قبل المفوضية الأوروبية وجزئيًا من قبل الدولة العضو. ومع ذلك ، لا يتم تضمين تكاليف توزيع اللقاح.