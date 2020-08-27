اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 09:07 م
خالد صلاح
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بريطانيا تُخضع القادمين من سويسرا وجاميكا والتشيك للحجر الصحى

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:36 م
بريطانيا تُخضع القادمين من سويسرا وجاميكا والتشيك للحجر الصحى وزير النقل البريطانى جرانت شابس
أ ش أ

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قال وزير النقل البريطانى جرانت شابس، إن المسافرين لبلاده القادمين من جمهورية التشيك وسويسرا وجامايكا سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وذلك بدءًا من السبت القادم، وأضاف شابس - في تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) اليوم /الخميس/ - : "أن هذه الخطوة تهدف لتقليل معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد"، مؤكدًا أن مخالفة هذا القرار سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية بارتكابه جناية أو أن يقوم بدفع غرامة مالية.

يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا تخطى الـ300 ألف شخص.


بريطانيا

جرانت شابس

بلجيكا

جامايكا

كورونا

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