برعاية محافظ أسوان.. مبادرة مجتمعية لمساعدة أسرة فى بناء منزلها المحترق بقرية الجعافرة

أسوان – عبد الله صلاح

بدأت مبادرة الناس لبعضهم فى أسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إعادة إحلال وتجديد منزل فى قرية الجعافرة عقب تعرضه لحريق شامل منذ شهر تقريبا مما أدى إلى وفاة طفلة ووالدتها .

وأكد الدكتور عز الصادق، منسق مبادرة الناس لبعضهم بأسوان، أن المبادرة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان وتعاون أهل الخير بقيادة السيدة بتول هاشم المحضار وبمشاركة أهالى قرية الجعافرة بدءوا فى إحلال وتجديد منزل فى عزبة الحدايدون فوق الجبل بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، وذلك عقب تعرضه لحريق شامل إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل المنزل مما أسفر عن وفاة طفلة عمرها 4 سنوات ثم لحقت بها والدتها بعدها بأسبوع تقريبا بسبب تعرضها لحروق شديدة.

وأضاف منسق المبادرة، فى بيان صحفى، أنه تم هدم المنزل المحترق بالكامل لأنه كان مقام بالطوب اللبن و تعرض لتصدعات شديدة أثناء عملية إطفاء النيران بكميات كبيرة من المياه، وتم إعادة بناء المنزل من جديد ليكون صالحا لاستخدام الزوج وابنه اللذين نجيا من الحريق.

وأشار إلى أن أهل الخير وأبناء القرية قاموا بتقديم يد العون والمساعدة للأسرة بعد أن قامت النيران بالتهام جميع مكونات المنزل من الأثاث والأجهزة الكهربائية بالكامل وسوف يتم توفير كافة الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية اللازمة فور انتهاء أعمال البناء.



مبادرة لمساعدة أسرة فى بناء منزلها المحترق بقرية الجعافرة (1)



مبادرة لمساعدة أسرة فى بناء منزلها المحترق بقرية الجعافرة (2)



مبادرة لمساعدة أسرة فى بناء منزلها المحترق بقرية الجعافرة (3)