اليوم السابع
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بالصور ..مواجهة حالات التعدى على أراضى الدولة بأحياء العامرية غرب الإسكندرية

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:45 م
بالصور ..مواجهة حالات التعدى على أراضى الدولة بأحياء العامرية غرب الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول غرب الإسكندرية ، يرافقه محمد عبد الله سكرتير عام الحي والإدارات المعنية ،بالمرور الميداني علي حالات الإزالة التي تمت مسبقا، وتبين أن الأرض بجوار بنزينة بالكيلو ٢١ مرغم بحري تم التعدى عليها مرة أخرى وتم عودة المعدات بداخلها بعد استخراجها بحملة الإزالة السابقة.

وأشار بيان صادر من حى العامرية أول ،أنه تم التعامل فوراً والتحفظ علي المعدات مرة أخري وإخلاء المكان و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف .

من جهه أخرى شن حى العامرية ثان ،حملة فورية للتصدى للظاهرة البناء المخالف لإزالة بناء بدون ترخيص بقرية مصطفى إسماعيل ،وذلك فى إطار الردود السريعة على الإشارات الواردة من  غرفة عمليات المحافظة بوجود بناء بدون ترخيص فى قرية مصطفى إسماعيل ،وتنفيذا لتعليمات محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد

وقد قام رئيس وحدة التدخل السريع وأشغال طريق بحملة فورية لقرية مصطفى إسماعيل  لإزالة مبانى بالمهد،حيث أسفرت الحملة عن  إزالة حوائط بالطوب الابيض بقرية مصطفى اسماعيل نجع ابو عطشانة .و اتخاذ الإجراءات القانون

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى.

 

ازالة التعديات (1)
ازالة التعديات 

 

ازالة التعديات (2)
ازالة التعديات 

 

ازالة التعديات (3)
ازالة التعديات

 

ازالة التعديات (4)
ازالة التعديات 

 


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