اليوم السابع
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انقطاع الكهرباء عن 700 ألف شخص فى لويزيانا بسبب إعصار لورا

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:08 م
انقطاع الكهرباء عن 700 ألف شخص فى لويزيانا بسبب إعصار لورا إعصار لورا
كتب محمد جمال

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حذر مكتب عمدة أبرشية فيرميليون فى لويزيانا يوم الأربعاء من أن أى شخص يختار عدم الإخلاء "يجب أن يفهم أن جهود الإنقاذ لا يمكن ولن تبدأ إلا بعد مرور العاصفة والاندفاع وأنه من الآمن القيام بذلك، وإذا اخترت البقاء ولم نتمكن من الوصول إليك ، فاكتب اسمك وعنوانك ورقم الضمان الاجتماعى وأقرب أقربائك وضع الورقة فى كيس بلاستيك في جيبك.

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تسبب الإعصار لورا بحسب " ديلى ميل" فى مصرع ثلاثة أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ، بعد سقوط الأشجار على منزلها، وتسبب  الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن 700 ألف شخص، ووصل الإعصار إلى اليابسة في الساعة الواحدة صباحًا مع أقوى رياح شهدتها لويزيانا منذ عام 1856 وانطلقت تحذيرات من أن العاصفة يمكن أن تدمر المباني وتخترق ما يصل إلى 200 ميل في الداخل، وقالت المتحدثة كريستينا ستيفنز على تويتر "نتوقع أن يكون هناك المزيد من القتلى."، وغرد حاكم الولاية إدواردز صباح الخميس مناشدا المواطنين "ابق في المنزل ، واستمر في الاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين وراقب الأخبار المحلية لتبقى على اطلاع".


لورا

إعصار لورا

لويزيانا

تكساس

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