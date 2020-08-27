اليوم السابع
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اليوم الخميس.. على الحجار يحيى حفل مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:00 ص
اليوم الخميس.. على الحجار يحيى حفل مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية على الحجار
الإسكندرية جاكلين منير

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يستضيف المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، النجم على الحجار فى حفل غنائى فى إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذى يقيمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي.

يشدو الحجار خلال الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه التى قدمها خلال مشواره الفنى الحافل منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزا فى مصر والعالم العربي.  

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولى والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام فى الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على  المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد  الدكتور مصطفى الفقى أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها فى إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التى تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.


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