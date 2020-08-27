اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 07:15 ص
خالد صلاح
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الهند تسجل 75760 إصابة بكورونا فى أعلى قفزة قياسية يومية

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:03 ص
الهند تسجل 75760 إصابة بكورونا فى أعلى قفزة قياسية يومية الهند
رويترز

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الخميس قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75760 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء رويترز.

وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472.

 


الهند

كورونا

فيروس كورونا

نيودلهى

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