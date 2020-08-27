الهند تستضيف اجتماع "أون لاين" للترويج لصادرات الحلي والمجوهرات

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مجلس ترويج صادرات الحلي والمجوهرات في الهند، استضافته أول لقاء افتراضي بين المصدرين والمستوردين العاملين في هذا المجال يومي 27 و 28 أغسطس في ظل أجواء انتشار جائحة كوفيد 19.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس كولين شاه في بيان له: "إن الطلب على الحلي والمجوهرات يتعافى ببطء في أسواق مثل أسواق الولايات المتحدة والصين وأجزاء أخرى من العالم، واستطرد: ونحن في حاجة للتأكد من أننا نصل إلى هؤلاء المستوردين وأننا نلبي متطلباتهم.

وأضاف شاه: هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف العالم الرقمي والاستفادة منه على أفضل وجه لعرض منتجاتنا من خلال وسائط افتراضية ومساعدة المستوردين على اتخاذ قرارات مستنيرة .

وذكر شاه: نعتزم أن نتبع ذلك بعقد لقاء افتراضي للمصدرين والمستوردين للجواهر الملونة وحلي الملابس والحلي المرصع بالماس والحلي المرصع بالذهب والحلي المصنوع من البلاتين إلى جانب أشياء أخرى، وآمل أن نستطيع من خلال دعم عارضينا ومشترينا لنا جعل لقاء المصدرين والمستوردين الافتراضي لقاء ناجحا.

ومن المتوقع مشاركة مشترين من أستراليا وبنجلاديش والصين وكولمبيا وأوروبا والشرق الأوسط وروسيا (كومنولث الدول المستقلة) وجنوب أفريقيا وجنوب أسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة."

وقد سجلت صادرات الحلي والمجوهرات خلال الربع الأول انخفاضًا بنسبة 54.79 % بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6.07 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2019.

وصرح نائب رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات بالهند فيبول شاه قائلا: "يقوم مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات بالهند باستضافة لقاءات افتراضية بين المصدرين والمستوردين في وقت حرج في هذا العام.

ومن المحتمل أن نرى زيادة في الطلب على المجوهرات والحلي بدأ من شهر أغسطس نظرا لقدوم فصل العطلات في الدول الغربية."

وأضاف: سيكون اللقاء الافتراضي بين المصدرين والمستوردين بمثابة منصة تمنح عارضينا في الهند وكذلك المستوردين من جميع أنحاء العالم فرصة للتفاعل واتخاذ القرارات بطريقة مماثلة لما يقومون به في المعارض الفعلية.