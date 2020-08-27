وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتس قد أكد أمس الأربعاء، أن الاصابات من المتوقع أن ترتفع فى الخريف والشتاء القادمين ، مرجحا أن تعود الحياة الى طبيعتها فى العام المقبل .