فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس، عن تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت الوزارة ،في بيان لها اليوم الخميس، أن اجمالى الاصابات بالفيروس فى النمسا بلغ 26 ألفا و156 حالة وقد تعافى منها 22 ألفا و145 حالة ، بينما توفى 733 حالة، وأضاف البيان أن أعلى الاصابات اليومية الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 130 حالة وأن اجمالي إصابات العاصمة بلغ 7 آلاف و504 حالات وحالات الوفاة بلغت 210 حالات ، وحالات الشفاء بلغت 5 آلاف و598 حالة .