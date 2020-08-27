المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنوفية يشارك فى الملتقى الافتراضى الأول للجامعات

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنوفية، عن مشاركته فى الملتقى التوظيفى الأفتراضى الأول، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، ودعم رؤساء عشر جامعات وذلك يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، ويعد هذا الملتقى هو أول ملتقى توظيفى افتراضى مجمع للجامعات المصرية الحكومية يحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية فى تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن هذا الملتقى الافتراضى يمثل فرصة متميزة لأبناء جامعة المنوفية ، وخاصة الخريجين، للتواصل الفعال مع نخبة من أصحاب العمل عبر منصات متنوعة مثل غرف التواصل والبث عبر الإنترنت والندوات الإفتراضية والبريد الإلكترونى وغيرها بهدف تبادل المعلومات حول الوظائف المتاحة ، مؤكدا أن جامعة المنوفية لا تدخر جهداً فى تأهيل أبنائها الطلاب والخريجين لزيادة تنافسيتهم ومهنيتهم فى مواجهة أسواق عالمية غير تقليدية وشديدة التنافسية .