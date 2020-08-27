المجالس تدفع بالصادرات المصرية بخطط المشاركة بالمعارض العالمية يناير 2021

كتبت سماح لبيب

صحوة فى طريق الصادرات المصرية لتعويض النصف الأول من العام الجارى 2020 تبدأ فى تعاقد القطاعات الصناعية على المشاركة فى خريطة المعارض الدولية المقرر بدئها يناير المقبل 2021، خاصة وأن المشاركة فى المعارض الدولية الركن الأكبر فى تحقيق تعاقدات تصديرية كبيرة من خلال التواجد المصرى مع الشركات العالمية من مختلف دول العالم، وتحقيق أعلى تنافسية للمنتج المصرى بين المنتجات العالمية .

وبدأت المجالس التصديرية فى المشاركة بالمعارض الخارجية والتعاقد عليها خلال الفترة الحالية لوضع قواعد وأسس للشركات المصرية خلال انعقاد أولى المعارض فى الدول الأوروبية، وتأتى فى مقدمة القطاعات وفقا لتصريحات سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، الشركات الصناعية للمفروشات والغزول والتى شاركت 22 شركة مصرية بأكبر المعارض بألمانيا فى يناير المقبل، ويحضره ما يقرب من 3 آلاف شركة دولية عالمية فى قطاعات الغزول والمفروشات وغيرها، وتقدم الشركات المصرية منتجاتها بأعلى جودة تنافس الشركات الدولية الأخرى، وحققت على مدار الأعوام السابقة نجاحات كبرى فى استقطاب عملاء أجانب بتعاقدات كبيرة مع الشركات المصرية .

كما رفعت الشركات الصناعية فى قطاع الكيماويات بالمجلس التصديرى خطة المعارض التى ستشارك بها خلال العام المقبل 2021، وقال المجلس أن خطته للمعارض والبعثات والاسابيع التجارية ل2020-2021 تضمنت تنظيم 5 معارض خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2021 فى كل من دبي(اراب بلاست خلال الفترة من 9-12يناير ) ومعرض امبيانت للأدوات المنزلية بألمانيا خلال الفترة من 19-23 فبراير 2021 واخر للدهانات والبويات فى الفترة من 23-25مارس ومعرض كينيا للصناعات الكيماوية بكينيا خلال الفترة من 19-22 مارس ومعرض بلاست اكسبوبالمغرب فى الفترة من 1-4 يونيو .

كما سينظم المجلس التصديرى، 4 بعثات ترويجية فى كل من تونس فى الفترة من 1-7فبراير والأردن فى الفترة من 1-7يونيو والسنغال فى الفترة من 1-7نوفمبر وروسيا فى الفترة من 1- 7 اغسطس وكذا ٤ أسابيع تجاريه فى تنزانيا وأوغندا والسودان وكينيا.

وفى نفس السياق، تجرى وزارة التجارة تحركات تجارية دولية ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى من خلال توفبر مجموعة من الدراسات التسويقية للسلع والأسواق المستهدفة عالميا، فى سبيل الدفع بالمنتجات المصرية فى زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة فى النصف الثانى من عام 2020، وتعويض توقف حركة التجارة التى شهدتها جميع الأسواق العالمية منذ بداية تفشى أزمة كورونا بداية العام الجارى.

وبدأت اجتماعات التمثيل التجارى إلكترونيا مع المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديرى لمواد البناء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لبحث أهم الأسواق التى تحتاج للسلع المصرية فى القطاعين مع عقد اجتماعات متتالية لكافة القطاعات الأخرى ووضع قوائم بالسلع التى تطلبها الأسواق العالمية من خلال الملحقين التجاريين بكل دولة والذين يقوموا بدورهم بوضع دراسات سوقية عن الدول المنتدبين بها وطرحها على المصدرين المصريين للاستفادة من احتياجات السوق العالمى ودفع الصادرات المصرية للخارج.