المتحدث باسم الجيش الليبى ينفى قصف مواقع للوفاق غرب سرت

كتب محمد عبد العظيم

نفى اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبي، قصف مواقع للوفاق غرب سرت، مؤكدا أن حديث الوفاق عن قصفنا لميليشياتها هدفه التغطية على تظاهرات طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبى، قد أكد أن مبادرة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق كتبت في عاصمة أخرى، موضحا أن مبادرة السراج هي ذر للرماد في العيون وللتضليل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى عقده مؤخرا، رصدنا منذ 3 أيام تحركات مشبوهة للميليشيات، موضحا أن ميليشيات الوفاق اعتقلت أمس العشرات بحجة انتمائهم للجيش الليبى.

وتابع اللواء أحمد الممسارى: الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية، ونحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت.