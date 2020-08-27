المؤبد لنقاش لحيازته هيروين وأفيون بقصد الإتجار بمركز الزقازيق فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، نقاشا بالسجن المؤبد، لحيازته كمية من مخدر الهيروين والأفيون، بقصد الإتجار، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 11309 جنايات مركز الزقازيق، ليوم 9 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من، اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام النقيب عمر عادل حافظ، معاون مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولى، رئيس المباحث، بالقبض على "أحمد ع ج ع" 32 سنة نقاش مقيم دائرة مركز الزقازيق، لحيازته كمية من مخدر الأفيون وعدد من الجرامات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والترويج، وتم إحالته من قبل النيابة العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.