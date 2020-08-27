اليوم السابع
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اللجنة النقابية لـ"عمر أفندى" تطالب بتعميم نظام الهايبرات لتعظيم العوائد

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:00 ص
اللجنة النقابية لـ"عمر أفندى" تطالب بتعميم نظام الهايبرات لتعظيم العوائد
كتب عبد الحليم سالم

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‏أكد جمال الديب، نائب رئيس اللجنة النقابية لشركة عمر أفندى، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة عمر أفندى بحاجة إلى تنشيط التسويق بشكل كبير وتغيير نظام المبيعات فى العديد من الفروع بهدف الارتقاء بالشركة وتطويرها واستغلال أصولها حتى يمكن الشركة سداد ما عليه من أعباء والانطلاق بشكل مثالى خلال المرحلة المقبلة.

و‏أضاف جمال الديب لـ"اليوم السابع"  أن دخول الشركة فى مجال النشاط العقارى، هو خطوة مهمة للغاية لكن لابد فى الوقت نفسه من السعى للاستفادة القصوى من هذا النشاط، بحيث تستطيع الشركة تحقيق الموارد المرجوة منه بعيدا عن بعض المشكلات فى بعض الفروع، لافتا إلى شركة عمر أفندى لديها من الأصول ما يمكنها بشكل كبير من الانطلاق خاصة فى حالة تطبيق نظام الهيبرات على الفروع وهو مسالة تجذب العملاء بشكل كبير لها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح انه من المهم عند التطوير أن نأخذ فى الاعتبار تجربة فروع عرابى ومراد قديما، وبقية تحارب الشركة خلال فترة وحود المستثمر السعودى، وبقية التجارب بحيث يتم تطبيق تجربة قوية تنتشل الشركة من وضعها الحالى .

 

 


عمر افندى

قطاع الاعمال العام

جمال الديب

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