الكويت تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا و616 حالة شفاء

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس شفاء 616 إصابة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 74522. وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 674 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 82945 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 522 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4191 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 603604 فحوصات.