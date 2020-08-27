الكويت (أ ش أ)

أكدت الكويت مجددا دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، معربة عن أملها في الالتزام به، جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الخميس، مع سفير ليبيا لدى الكويت سليمان الساحلي، والذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.