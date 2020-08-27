وشدد الجارالله ، خلال اللقاء، على أن الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا، سيؤدي إلى إنهاء الصراع الدائر بها، بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.