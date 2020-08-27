الكهرباء تعلن تطوير شبكات البحر الأحمر بتكلفة 50 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إنه فى نطاق قطاع البحر الأحمر والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 240 ألف مشترك ويضم حوالى 12 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 110 متر موصلات جهد منخفض.

- 36943 كجم موصلات جهد متوسط.

- 15751 متر كابلات جهد منخفض.

- 43634 متر كابلات جهد متوسط .

- 424 عامود جهد متوسط .

- 8 محولات قدرات مختلفة .

- 10 أكشاك كاملة بالمحول .

- 7 موزع حلقي .

- 5 صندوق توزيع جهد منخفض .

- 1 كبينة ولوحة توزيع .

- 3 سكينة ثلاثية .

- 1 خلية جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 600محضر بقيمة تصل إلى حوالى 2,3 مليون جنيه.

وأكد وزير الكهرباء، على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية. وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق. وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.