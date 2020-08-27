القومية للأنفاق: انتهاء أعمال ترميم عمارة الزمالك وسفارة البحرين خلال أيام

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه من المتوقع انتهاء أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعي بعد تضررها من أعمال حفر مترو الزمالك، وكذلك أعمال الترميمات لمبنى سفارة البحرين خلال أيام.

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير تعهد قبل عيد الأضحى أنه سيتم إعادة عمارة الشربتلى الى سابق عهدها وسيتم اتخاذ كافة إجراءات الامان للسكان، معلنا وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك، واستمرت أعمال الحفر وترميم العمارة وسفارة البحرين بالعيد.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وأدى إلى هبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين .

وأضافت أن الهيئة والجهات الإستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى .