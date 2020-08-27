القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس.

كان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "عبدالخالق.م.ع"45 عاما بدون عمل مقيم البلابسة دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "سليم.ص.ع"50 عاما مزارع مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "رفاعى.ع.ح"40 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"كتر".

كما تم ضبط المتهم "محمد.ا.م"32 عاما بدون عمل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "صبحى.غ.غ"40 عاما بدون عمل بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد .ج.م"21 عام بدون عمل بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.ع.ع"20 عاما مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين"والمتهم "هشام.ع.م"35 عاما بدون عمل مقيم عين غصين بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "مايكل.م.ر"21 عاما بدون عمل مقيم شارع طنطا دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "شوقى.م.ش"21 عاما بدون عمل مقيم ابوحماد شرقية بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.